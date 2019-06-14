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Неожиданный поворот в убийстве жены экс-вратаря сборной России

11:55
  • пятница
  • 14 июня 2019

Под подозрением оказался подросток

15-летнего сына экс-хоккеиста российской сборной Максима Соколова задержали по подозрению в убийстве 45-летней матери. 

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ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ленинградской области, что задержанного подростка допросили в качестве подозреваемого. На допросе он подробно изложил свою версию событий.

Напомним, убийство Соколовой произошло в поселке Новая Ромашка в Ленинградской области. На месте происшествия обнаружили 18-летнего сына убитой, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии. В доме нашли орудие убийства. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Максим Соколов, игравший на позиции вратаря, входил в олимпийскую сборную России на играх в Турине в 2006 году. Он выступал за петербургский СКА, а после завершения спортивной карьеры стал тренером молодежной хоккейной команды "СКА-1946". За эту команду играет один из его сыновей. 

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