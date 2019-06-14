Что категорически нельзя делать на Троицу

Уборку и водные развлечения лучше отложить на потом

День Святой Троицы - один из самых важных православных праздников, который напоминает о сошествии на землю Святого духа. В этом году Троицу отмечают 16 июня.

Согласно библейскому сюжету, Святой дух сошел с небес в виде огненных языков на 50-й день после Пасхи. Он даровал ученикам Иисуса Христа возможность исцелять, пророчествовать и говорить на разных наречиях. Последний дар позволил апостолам поведать о своем учителе всему свету.

Праздник Троицы (он же Пятидесятницы) стал официальным в 381 году, когда участники II Вселенского собора сформулировали учение о триединстве Бога, существующего в трех лицах - Отца, Сына и Святого духа. При этом наши предки начали отмечать Троицу только после крещения Руси, которое произошло в 988 году.

В связи с праздником есть несколько запретов. В частности, православным нельзя заниматься домашними делами, в том числе убирать, стирать, шить и делать ремонт. Воспрещается нарушать покой земли, то есть копать, боронить и сеять. За неуважительное отношение к земле, как поговаривают, человека ждет беда.

С давних пор в этот день запрещалось купаться в речке, озере или море. Славяне считали, что на Троицу активизируются мифические существа - мавки и русалки, которые заманивают людей в воду и топят. Ходить в лес или поле тоже нежелательно, ведь там христиан подстерегают лешие и ведьмы.

Чтобы избежать встречи с нечистой силой, наши предки не расставались с христианской символикой. Именно поэтому на Троицу нельзя выходить из дома без крестика. Крестик на шее считался эффективным оружием против злых духов.

Во время праздника принято украшать храмы и дома свежескошенной травой, цветами и ветвями деревьев. Срезанные ветки обычно ставили возле икон для защиты от зла. Выбрасывать и портить зелень - страшное кощунство.

Еще люди верят, что в Троицын день нельзя проводить свадьбы, венчания и крещения. Якобы это плохо сказывается на судьбе участников таинств. При этом на праздник можно свататься. Если сделать предложение на Пятидесятницу и жениться на Покров, то мужа и жену ждет счастливая совместная жизнь.

По традиции, на Троицу православные устраивают застолья и приглашают в гости своих родных и друзей. Категорически запрещено ссориться и желать кому-то зла. В идеале человек не должен даже думать о плохом и нечистом: лучше потратить душевные силы на молитву.