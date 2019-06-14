В центре Москвы горело историческое здание

Движение транспорта, в том числе автобусов, снова восстановлено

В пятницу утром было перекрыто движение в центре Москвы в районе улицы Пречистенка. Там загорелась кровля на одном из исторических зданий, сообщает "ТВ Центр".

Огонь быстро охватил площадь в 200 квадратных метров. На место незамедлительно прибыли 12 пожарных расчётов и лично начальник столичного главка МЧС Илья Денисов. Так вышло, что московский главк находится по соседству.

Уточняется, что горящее здание на реконструкции, что загорелось и какой ущерб, пока не ясно. Обошлось без пострадавших. Сейчас пожар полностью потушен.