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В центре Москвы горело историческое здание

15:02
  • пятница
  • 14 июня 2019

Движение транспорта, в том числе автобусов, снова восстановлено

В пятницу утром было перекрыто движение в центре Москвы в районе улицы Пречистенка. Там загорелась кровля на одном из исторических зданий, сообщает "ТВ Центр".

Огонь быстро охватил площадь в 200 квадратных метров. На место незамедлительно прибыли 12 пожарных расчётов и лично начальник столичного главка МЧС Илья Денисов. Так вышло, что московский главк находится по соседству.

Уточняется, что горящее здание на реконструкции, что загорелось и какой ущерб, пока не ясно. Обошлось без пострадавших. Сейчас пожар полностью потушен.

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Пожар на улице Пречистенка
Пожар на улице Пречистенка
Пожар на улице Пречистенка
Пожар на улице Пречистенка
Пожар на улице Пречистенка
Пожар на улице Пречистенка
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