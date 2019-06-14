В Морозовской больнице спасли жизнь москвичке и её новорождённому сыну

Теперь у мальчика два дня рождения

Под наблюдением кардиологов - еще до рождения. Критический порог сердца больше не повод прерывать беременность. В Морозовской больнице анатомию дефектов диагностируют уже с 15 недели, а также помогают детям, чью болезнь заметили не сразу.

Малейший плач Любовь спешит остановить: таких врачебных указаний нет, но ей кажется, что это побережет сердце сына, которое в первый месяц жизни могло остановиться в любой момент. Оказалось, Егор родился со сложно диагностируемым пороком сердца, передает "ТВ Центр".

Теперь у мальчика два дня рождения: 28 апреля, когда он появился на свет, и день операции. Эти даты семья собирается отмечать ежегодно. Сейчас уже готовятся к выписке и строят планы: поездка за город на лето и полное восстановление на природе.

Сосед по палате - с таким же диагнозом, его мама наблюдается в Морозовской больнице с 22-й недели беременности. У мальчика был критический порок сердца: из-за дефекта нижняя часть тела и внутренние органы остались без кровоснабжения. Счет шел на дни.

"После того, как мы подтвердили диагноз, в первые сутки жизни ребенок был переведен в наше отделение, в нашу реанимацию. Мы выполнили резекцию коарктации аорты с широкой пластикой дуги аорты, которая была сильно сужена", - рассказал врач Михаил Абрамян.

Совсем скоро малыш впервые увидит мир вне стен больницы. Его ждет первая прогулка, первое купание и знакомство с родными. "У нас есть не просто кардиохирургическое отделение, у нас есть, по сути, мини-центр внутри больницы со всеми возможностями. Мы можем определять точную анатомию порока у плода, начиная с 15-16 недели беременности", - отметил Абрамян.

В операционной играет спокойная музыка, все собраны и уверены. Трехлетней девочке предстоит сложная операция на открытом сердце. Подключают искусственное кровообращение, ведь работать предстоит внутри - имплантировать специальную заплатку. Одновременно с операцией ведется эхокардиография, которая позволяет с улучшенной визуализацией увидеть анатомию порока. Чтобы вылечить и подарить жизнь - без противопоказаний и ограничений.

Наталья Тарасова, Станислав Ильин, Дмитрий Лукиных, "ТВ Центр".