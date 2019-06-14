Лжеполицейский дважды обманул пенсионера

Житель Подмосковья задержан по подозрению в мошенничестве в отношении 81-летнего пенсионера

В Московской области задержали мошенника, который под видом полицейского обманул пенсионера. Причём, дважды и на очень крупную сумму, сообщает "ТВ Центр".

Переодевшись в форму сотрудника МВД, задержанный наведался к пожилому человеку и заявил, что тому поставили фильтры для воды по завышенной цене, и надо мошенников поймать.

За услуги лже-полицейский потребовал 64 тысячи рублей. Такой суммы у старика не оказалось, и он позвонил дочери. Та уже в процессе переговоров с человеком в погонах почувствовала неладное.

Мошенника взяли на месте. Позже выяснилось, что тот к пожилому человеку уже наведывался: на тот раз выманил у него банковскую карту, причём вместе с PIN-кодом. А позже снял со счёта все 200 тысяч. Заведено уголовное дело.