Мать девочки-маугли ограничили в родительских правах

Женщина продолжает лечиться

В пятницу Головинский суд Москвы поставил точку в деле о родительских правах Ирины Гаращенко, которая держала свою пятилетнюю дочь в захламленной квартире. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Заседание по просьбе самой женщины проходило в закрытом режиме. До этого судья успела сообщить, что у Гаращенко диагностирована остаточная шизофрения. Сейчас она продолжает лечиться.

Суд принял решение не лишать полностью, а лишь ограничить женщину в родительских правах. То есть после лечения она сможет их восстановить. Пока же с Гаращенко в пользу дочери будут взыскивать алименты в размере одной четвертой от всех видов доходов. Сама девочка сейчас находится в приюте для несовершеннолетних.