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Видео с места убийства жены хоккеиста Максима Соколова

12:57
  • пятница
  • 14 июня 2019

В совершении преступления подозревается младший сын экс-вратаря сборной

Следственный комитет опубликовал видео из дома, в котором накануне зарезали супругу бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова и ранили его старшего сына.

На кадрах запечатлен нож, которым, предположительно, наносились удары. Полы кухни, где произошла трагедия, залиты кровью. Видео публикует ТВЦ.RU.

Убийство супруги Максима Соколова произошло 13 июня в поселке Новая Ромашка в Ленинградской области. На месте происшествия следователи обнаружили 18-летнего сына убитой, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в убийстве подозревается старший сын спортсмена - его также зовут Максим. Со слов младшего ребенка - 15-летнего Арсения - тот сначала расправился с матерью, а затем набросился на него. Юноша сумел вырваться, выбежать из дома и добежать до соседей. Там он взял для самообороны два ножа и вернулся в дом. Увидев старшего брата, Арсений несколько раз ударил его в грудь и шею.

Однако в пятницу стало известно, что подозреваемым стал сам Арсений Соколов. Как сообщили в региональном Следственном комитете, он уже дал подробные показания.

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