Брак Елизаветы II и Филиппа сотрясают ожесточенные ссоры

Принц не боится говорить властной жене правду

Близкие к Букингемскому дворцу источники рассказали, что крепкий брак 93-летней королевы Елизаветы II и 98-летнего принца Филиппа не обходится без конфликтов.

Королевский историк Джеймс Уитакер сообщил, что у Елизаветы II и Филиппа случаются "ожесточенные ссоры". По его словам, королева не может просто взять и сказать своему норовистому мужу: "Закрой рот".

"Вы едва ли поверите своим глазам", - сказал один из осведомленных источников, описывая перепалку между супругами. Если верить информатору, во время одной из ссор во дворце раздавались крики "Чушь" и "Ты не понимаешь, что несешь".

Как пишет портал Express, 72-летний брак Елизаветы II и Филиппа выдержал все испытания по той причине, что королева и принц - фигуры одного масштаба. Филипп на протяжении многих лет остается единственным человеком, который может сказать королеве в лицо, что она ошибается. Монаршая особа, зачастую окруженная лизоблюдами, ценит прямоту мужа и независимость его суждений. "Он - глава семьи", - утверждает корреспондент газеты Telegraph Камилла Томини, которая знает всю подноготную монаршей фамилии.

Отметим, что Филипп и Елизавета познакомились, когда ей было 13 лет. По их словам, это была любовь с первого взгляда. Они поженились в 1946 году.

Ранее стало известно, что 37-летняя Меган Маркл, которая всего год назад вошла в королевскую семьи, якобы покусилась на власть Елизаветы II. "Меган невероятно могущественна, и королевская семья знает это, или, если они этого не знают, они должны должным образом это понять", - рассказал источник.