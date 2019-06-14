В Ярославле стартовал форум "Третий сектор: перезагрузка"

Там обсуждают множество важных проблем

Повышение качества жизни, помощь многодетным семьям, развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями. Эти и другие вопросы сегодня на повестке дня в Ярославле, где стартовал Гражданский форум под названием "Третий сектор: перезагрузка", передает "ТВ Центр".

В центре внимания - проекты некоммерческих организаций, разработанные для решения социально-значимых задач. На одной площадке собрались около полутысячи экспертов из разных регионов. В том числе волонтёры, депутаты, члены Общественных палат.