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Центробанк снизил ключевую ставку

13:42
  • пятница
  • 14 июня 2019

Регулятор допустил дальнейшее снижение

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.

При этом Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний, говорится в сообщении на сайте регулятора. Как заявили в ЦБ, замедление годовой инфляции продолжается, но инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются "на повышенном уровне".

Рост экономики России в первом полугодии складывается ниже ожиданий, в результате чего ЦБ снизил прогноз роста ВВП в этом году с 1,2-1,7% до 1-1,5%. При этом неизменным остался прогноз по росту ВВП в следующем году - на уровне 1,8-2,3%, а в 2021 году — 2-3%.

Изменился и прогноз оттока капитала — он повысился с 35 до 50 миллиардов в этом году, с 17 до 22 миллиардов в следующем.

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