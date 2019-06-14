Суд назначил дату слушаний об экстрадиции Ассанжа

Основатель WikiLeaks не признал обвинений и выступил против экстрадиции в США

Суд в Лондоне в пятницу решил: слушание по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа пройдёт в конце февраля следующего года. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сейчас основатель WikiLeaks отбывает 50-недельный срок в тюрьме Белмарш в пригороде Лондона. Накануне глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию журналиста.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения, состоящие из 17 пунктов, среди которых шпионаж и преступный сговор. В случае, если Соединенное Королевство одобрит требование США на высылку Ассанжа, ему грозит многолетнее тюремное заключение. У здания суда, где в пятницу проходило очередное слушание, собралось множество сторонников журналиста. В Мельбурне полиция задержала двух протестующих.