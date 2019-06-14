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Звезда "Иронии судьбы" согласилась сыграть мать Началовой

14:28
  • пятница
  • 14 июня 2019

Сцены под кинозвезду пропишут отдельно

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина согласилась сыграть мать Юлии Началовой в художественном фильме "Буду рядом", повествующем о жизни и смерти певицы. 

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Продюсер фильма Андрей Загорский признался, что он безумно рад участию Талызиной в съемках. По его словам, сценаристы намерены прописывать сцены специально под актрису. Сцены с 84-летней кинозвездой начнут снимать в июле, так как сейчас она занята. 

"И что самое интересное, у Валентины Илларионовны есть свое видение этих сцен; понятно, что никто не чувствует своего ребенка, как мать. И я думаю, что она пропустит все через себя", - цитирует Загорского Nation News

Валентина Талызина снималась в таких, например, фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Старики-разбойники" и "Большая перемена".  

В апреле продюсер сообщил, что сценарий фильма о Началовой написан на 25-30%. Он пообещал снять картину даже в том случае, если родные певицы не дадут свое согласие. В этом случае придется просто изменить имена героев, отметил Загорский. 

Напомним, 38-летняя Юлия Началова скончалась 16 марта в результате острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. 

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