Хотел счастья: трагедия жизни Жени Белоусова

Если бы не Бари Алибасов, россияне никогда бы не услышали песню "Девочка моя синеглазая"

Жени Белоусова не стало 21 год назад. В далеком 1997-ом на Кунцевском кладбище в Москве собралось большое количество народу – друзья, коллеги, родственники, все пришли попрощаться с голосом 90-х. Пришла даже Наталья Ветлицкая, на которой музыкант был женат всего семь дней.

По признанию артиста, за 32 года своей жизни из него не вышел ни достойный музыкант, ни примерный семьянин. "Я себе все представлял совсем по-другому. Красивую сторону жизни: прожекторы, цветы, поклонницы, а жизнь оказалась на самом деле очень тяжелой. Хочу быть счастливым человеком, но у меня не получается", - говорил Белоусов.

Что успел сделать хорошего и каких дел умудрился наворотить за свою короткую, но насыщенную жизнь секс-символ 90-х – в материале ТВЦ.RU.

Женя Белоусов родился 10 сентября 1964 года в городе Жихарь на Украине. У него есть брат-близнец Саша, который появился раньше на несколько минут, и старшая сестра Марина. С детства маленький Женя интересовался музыкой. Родители записали его в музыкальную школу по классу баяна. Эти занятия Белоусов никогда не пропускал, а вот в общеобразовательной школе учился плохо.

Один трагический случай, произошедший с Женей в 10-летнем возрасте, стал роковым. В 1974 году его сбила машина, когда он возвращался из музыкальной школы. Мальчик упал и сильно ударился головой об асфальт. Врачи спасли маленького Женю, но проблемы со здоровьем остались на всю жизнь, пишет интернет-портал "Дни.ру". Из-за полученной травмы он даже не служил в армии. Кто знает, если бы не произошло того нелепого случая, то, может, Белоусов был бы еще с нами.

Когда Женя выпустился из школы, родители настояли на том, чтобы он получил "нормальную профессию". Мальчик пошел учиться в ПТУ на специальность "слесарь-ремонтник", но не забросил занятия музыкой. Белоусов часто подрабатывал в барах и ресторанах, где однажды его заметил Бари Алибасов. Продюсер пригласил Белоусова в свою группу "Интеграл" в качестве бас-гитариста и вокалиста. Благодаря этой встрече началась музыкальная карьера молодого артиста.

1987-1993 годы стали пиком популярности Жени Белоусова. В этот период выходят такие знаковые песни как "Девочка моя синеглазая", "Алешка", "Девчонка-девчоночка", "Вечерок – вечерочек", "Золотые купола". Они звучали из каждого проигрывателя, на каждой дискотеке. Внешность Белоусова была идеалом для молодых девушек, а сам артист старательно поддерживал образ желанного холостяка.

Однако постепенно Белоусов начал уставать от образа "мальчика-романтика", поющего только о подростковых чувствах. Чтобы придать себе брутальности, в 1993 году музыкант купил рязанский ликеро-водочный завод. К сожалению, бизнес не принес музыканту ни успехов, ни денег. Параллельно Белоусов выпустил несколько альбомов, но они остались незамеченными.

Женщины в жизни Белоусова всегда играли одну из самых главных ролей. С 14 лет он познал тайну взрослой любви с вожатой в пионерском лагере. Певец был женат дважды. Первой его женой стала подруга детства Елена Худик. У пары родились дочь Кристина. Однако "звездная болезнь" Белоусова разрушила чувства, и семья распалась.

В 1989 году Белоусов женился второй раз на певице Наталье Ветлицкой. Их брак продлился всего семь дней – пара расписалась после бурно проведенной новогодней ночи. К концу праздников Ветлицкая поняла, что поспешила – Женя был для нее всего лишь другом.

Белоусов тяжело переживал разрыв с Ветлицкой. Залечить раны расставания ему помогла Худик, и певец решил жениться на подруге детства повторно. Тем не менее, семейная идиллия продлилась недолго. Белоусов не мог пройти спокойно мимо любой юбки и в 1992 году нагулял на стороне сына Романа. В 1994 году Евгений увлекся восемнадцатилетней студенткой Еленой. После очередного увлечения музыканта нервы у Елены Худик не выдержали, и она подала на развод. Пара развелась в апреле 1995 года.

Студентка Елена была рядом с Женей до его последнего дня. В 1997 году Белоусов попал в больницу с приступом острого панкреатита, который вызвали бесконечные диеты и нездоровый образ жизни. Медики тогда совершили фатальную ошибку - они влили Белоусову такую дозу лекарств, которую организм не смог переработать. Произошло кровоизлияние в мозг.

"Возможно, это случилось еще и из-за той аварии в детстве. Ведь врачи его тогда строго-настрого предупредили: голову нужно беречь, как хрусталь", - рассказала мать Жени Нонна Павловна.

Белоусову провели экстренную операцию. После нее певец впал в кому и пробыл в ней 40 дней. Музыканта не стало 2 июня 1997 года.

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