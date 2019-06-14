Опубликованы результаты расследования катастрофы SSJ 100 в "Шереметьеве"

Трагедия унесла жизни 41 человека

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в столичном аэропорту "Шереметьево".

Эксперты обнаружили следы попадания молнии на фюзеляже самолета. Из-за этого отключился автопилот и нарушилась связь, говорится в отчете МАК.

Никаких жалоб экипажа на работу SSJ 100 не поступало, пишет агентство URA.RU. Специалистам предстоит проделать большой объем работы для выяснения всех причин произошедшего. В частности, для оценки действий экипажа в аварийном полете проведут серию экспериментов на пилотажном тренажере.

Трагедия в "Шереметьево" произошла 5 мая. Во время посадки пассажирский SSJ-100 несколько раз подскочил и загорелся. Погиб 41 человек. По мнению экспертов, к катастрофе привели действия экипажа. Перед самым приземлением пилоты опасно разогнали воздушное судно.