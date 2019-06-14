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Путин назвал разгром террористов в Сирии успехом России, Ирана и Турции

14:57
  • пятница
  • 14 июня 2019

В сирийском урегулировании удалось многое сделать

Достигнутые в борьбе с терроризмом в Сирии результаты являются совместным успехом России, Ирана и Турции. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с лидером Ирана Хасаном Роухани.

По его словам, за последнее время удалось многое сделать для урегулирования в Сирии. Это стало возможным благодаря активности позиции Ирана, подчеркнул Путин.

Говоря о двусторонних отношениях, российский президент заявил, что она носят многосторонний характер. Это касается экономики и вопросов стабильности в регионе.

"Гуманитарные связи испокон веков были достаточно плотными, и взаимный интерес к русскому миру, с одной стороны, и к персидской культуре, с другой стороны, всегда были очень значимой частью нашего диалога", - сказал президент.

В свою очередь Хасан Роухани призвал Россию к более тесному взаимодействию между странами. Он указал на серьезное внешнее воздействие и санкции. По словам президента Ирана, нынешний уровень сотрудничества двух стран носит "образцовый характер", пишет ТАСС.

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