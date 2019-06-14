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После расставания с Купером Шейк щеголяет по улицам без белья

15:51
  • пятница
  • 14 июня 2019

Ей не удалось скрыться от папарацци в Италии

33-летняя модель Ирина Шейк прогулялась по улицам Флоренции в экстравагантном наряде. В Италии русская красавица, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, приняла участие в модном показе LuisaViaRoma.  

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Папарацци сфотографировали супермодель во время прогулки по итальянскому городу. Наряд Шейк не мог оказаться незамеченным. Она надела зеленое мини-платье с рюшами и такого же цвета кроссовки на высокой платформе. Свой образ девушка дополнила желтой кожаной сумочкой и черными солнцезащитными очками. 

Проходя быстрым шагом мимо фотографов, она прикрыла лицо рукой. При этом Ирина Шейк улыбалась, как будто ей сделали комплимент по поводу ее стройной фигуры. Интернет-пользователи также заметили, что мама двухлетней дочери вышла на улицу без бюстгальтера, словно она забыла о всех нормах приличия после разрыва с Купером. 

На модном показе Шейк тоже смогла удивить публику. Она прошлась по подиуму в кожаном платье с открытыми плечами, длинных перчатках и лаковых остроносых туфлях. Вся одежда была черного цвета. 

Ранее сообщалось, что бывший возлюбленный певицы Леди Гаги, которой приписывают роман с Брэдли Купером, не смог устоять перед сексапильной Шейк, облаченной в черный купальник. 

Видео: Шейк и Купер больше не любят друг друга

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