После расставания с Купером Шейк щеголяет по улицам без белья

Ей не удалось скрыться от папарацци в Италии

33-летняя модель Ирина Шейк прогулялась по улицам Флоренции в экстравагантном наряде. В Италии русская красавица, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, приняла участие в модном показе LuisaViaRoma.

Папарацци сфотографировали супермодель во время прогулки по итальянскому городу. Наряд Шейк не мог оказаться незамеченным. Она надела зеленое мини-платье с рюшами и такого же цвета кроссовки на высокой платформе. Свой образ девушка дополнила желтой кожаной сумочкой и черными солнцезащитными очками.

Проходя быстрым шагом мимо фотографов, она прикрыла лицо рукой. При этом Ирина Шейк улыбалась, как будто ей сделали комплимент по поводу ее стройной фигуры. Интернет-пользователи также заметили, что мама двухлетней дочери вышла на улицу без бюстгальтера, словно она забыла о всех нормах приличия после разрыва с Купером.

На модном показе Шейк тоже смогла удивить публику. Она прошлась по подиуму в кожаном платье с открытыми плечами, длинных перчатках и лаковых остроносых туфлях. Вся одежда была черного цвета.

Ранее сообщалось, что бывший возлюбленный певицы Леди Гаги, которой приписывают роман с Брэдли Купером, не смог устоять перед сексапильной Шейк, облаченной в черный купальник.

Видео: Шейк и Купер больше не любят друг друга