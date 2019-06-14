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В России подскочили цены на бензин

15:40
  • пятница
  • 14 июня 2019

В Центробанке пообещали, что в ближайшее время темпы их роста будут оставаться сдержанными

Центробанк пообещал "сдержанные" темпы роста цен на бензин в России. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она сообщила, что в годовом выражении цены на бензин выросли в мае на 2,8%.

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По данным Росстата, на которые ссылается "Интерфакс", динамика роста цен на бензин хоть и осталась относительно высокой в последнее время, но несколько замедлилась.

Так, потребительские цены на бензин в России с 4 по 10 июня выросли на 0,3%, а на предшествующей неделе бензин подорожал на 0,4%. До этого бензин дорожал две недели на 0,2% и 0,1% соответственно после восьми недель стабильности.

Ранее в пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года. В ЦБ допустили как одно, так и два снижения ставки до конца года.

Видео: ЦБ снизил ключевую ставку

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