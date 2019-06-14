Жена экс-короля Малайзии показала новорожденного сына

Рождение малыша разделило жизнь Оксаны Воеводиной на "до" и "после"

"Мисс Москва-2015" и жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала фотографию новорожденного сына.

Для съемки Воеводина надела длинное голубое платье, закрывающее тело, как подобает истинной мусульманке. Девушка сменила веру, после того, как вышла замуж за короля Мухаммада V.

"Наша жизнь изменилась с появлением маленького человечка, который пришел в этот мир дарить любовь и быть любимым. Когда каждый начинает заботиться о другом больше, чем о самом себе, любовь перерастает в семью. Семья и дети — это смысл жизни. Берегите друг друга", - написала Оксана в Instagram.

Мальчик появился на свет 21 мая. Родители дали ему необычное на русский слух имя - Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. Однако для малазийских традиций оно вполне себе ординарное.

Роскошная свадьба Мухаммада и Воеводиной состоялась 22 ноября 2018 года в подмосковной Барвихе. Перед торжеством девушка приняла ислам и получила имя Рихана. После церемонии пара улетела в Германию в репродуктивную клинику.

В начале января король Малайзии Мухаммад V внезапно отрекся от престола. Причины своего поступка он не озвучил. В конце января появились, что Мухаммад и Воеводина разводятся, однако представитель Воеводиной опровергла эту информацию.