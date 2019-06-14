Мэрия Москвы согласовала еще один митинг в поддержку Ивана Голунова

Он пройдет 23 июня на проспекте Сахарова

Власти Москвы согласовали еще один митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова. Он пройдет 23 июня на проспекте Сахарова.

Как сообщили в департаменте региональной безопасности, в мэрию поступила заявка от представителей Либертарианской партии. Предполагаемое количество участников митинга в поддержку журналиста — до 20 тысяч человек, пишет "Интерфакс". Акция пройдет с 17:00 до 19:00.

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Его заподозрили в покушении на сбыт наркотиков. При обыске у него якобы обнаружили 9 граммов наркотиков. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили многие коллеги и деятели искусств. В итоге Никулинский суд отправил его под домашний арест.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия. С него были сняты все обвинения. Журналиста в тот же день освободили из-под домашнего ареста. Материалы на сотрудников полиции, принимавших участие в задержании, передали в СКР.

16 июня на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг в поддержку журналиста. Он начнется в 13:00 и продлится два часа.