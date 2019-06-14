Обнищавшие украинцы едят продукты, не отходя от прилавка (видео)

Сначала поштучно, а затем - ложкой

Житель города Днепр на Украине на глазах у покупателей начал жадно есть соленья с прилавка одного из супермаркетов.

Местные жители отметили, что некоторые пробуют разносолы перед тем как брать, однако с такой наглостью столкнулись впервые.

"До того как начали снимать, он ел цветную капусту руками, потом съел соленый огурчик, потом снова ел руками капусту, и опять огурчик. Но потом понял, что это будет долго и решил взять ложку, которой накладывают", - рассказала девушка-очевидец.

Украина при Петре Порошенко погрязла в долгах и коррупции. Каждый третий украинец живет за чертой бедности. В стране в геометрической прогрессии растут цены на жизненно необходимые продукты - за пять лет их стоимость выросла от 58 процентов до 542 процентов.

При этом новая власть не относится со всей серьезностью к данной проблеме. Так, например, президент страны Владимир Зеленский сначала пообещал снизить тарифы на коммунальные услуги, а потом заявил, что пошутил.

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