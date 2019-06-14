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Сын хоккеиста Соколова пришел в себя после нападения брата

17:20
  • пятница
  • 14 июня 2019

Ранее в семье спортсмена произошла трагедия - младший сын экс-вратаря сборной убил свою мать

Старший сын хоккеиста Максима Соколова Максим пришел в сознание. Молодой человек получил несколько ножевых ранений во время конфликта со своим младшим братом Арсением. Последний, как считают следователи, зарезал свою мать.

Видео с места убийства жены хоккеиста Максима Соколова
Неожиданный поворот в убийстве жены экс-вратаря сборной России

18-летний Максим Соколов находится в стабильно тяжелом состоянии после того, как Арсений нанес ему два ножевых ранения. В частности, он не может говорить. По решению консилиума врачей старшего брата можно транспортировать в другую больницу, однако специалисты пока не видят в этом необходимости, пишет Газета.ру со ссылкой на "Комсомольскую правду" (KP.RU).

Ранее Следственный комитет опубликовал видео из дома, в котором накануне зарезали супругу бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова и ранили его старшего сына. На кадрах запечатлен нож, которым, предположительно, наносились удары. Полы кухни, где произошла трагедия, залиты кровью.

Убийство произошло 13 июня в поселке Новая Ромашка в Ленинградской области. Первоначально сообщалось, что в убийстве подозревается старший сын спортсмена.

Видео: полиция на месте убийства жены хоккеиста

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