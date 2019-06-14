Итоги саммита ШОС в Бишкеке

Лидеры организации приняли совместную декларацию

Главные политические новости в пятницу приходили из Бишкека. В столице Киргизии завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. По его итогам лидеры ШОС приняли совместную декларацию. Её основной посыл - государства объединения выступают против наращивания систем ПРО и за ядерное разоружение во всем мире. Важным результатом встречи стало и подписание более двух десятков документов, затрагивающих самые разные сферы - экономику, безопасность, культуру.

Всю открытую часть саммита ШОС киргизское телевидение транслирует в прямом эфире, фиксируя все: от приезда лидеров до совместного фотографирования, во время которого президент России что-то живо обсуждал с пакистанским премьером.

Впрочем, на большей части видео, которая доступна прессе, Путин почти всегда рядом с Си Цзиньпином. Президент России и председатель КНР на этом саммите, как ни крути, были одними из самых важных гостей, учитывая их влияние на ту проблематику, что обсуждали в Бишкеке. Тут и Афганистан, которому необходимо помочь, и Сирия, которой помочь удалось.

"Под контроль Дамаска вернулась большая часть территорий страны. Продвигается процесс политического урегулирования, идёт работа над формированием конституционного комитета. Сейчас первоочередная задача – обеспечить полную ликвидацию сохраняющихся в Сирии террористических очагов, прежде всего в Идлибе", - сказал президент России Владимир Путин.

Озабоченность у лидеров стран-членов ШОС вызывает и положение дел вокруг иранской ядерной программы. Из соглашения США вышли, безуспешно принуждая сделать это и остальных участников сделки. Хотя они, в отличие от Вашингтона, понимают, куда ведет этот опасный путь.

"Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий, а он, напомню, был единогласно утвержден Совбезом ООН в 2015 году, не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия. Как председатель в ШОС, имеем в виду добиваться выполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий взятых на себя обязательств. Считаем такой путь единственно логичным и правильным", - заявил Путин.

Стороной эту тему, наверняка, не обходят и в ходе личных переговоров Владимира Путина и Хасана Роухани в Бишкеке. На полях саммита президент России успевает пообщаться и с белорусским коллегой. А накануне - встретиться с премьер-министром Индии, которого попытались одернуть из Вашингтона из-за желания Нью-Дели приобрести российские ЗРК С-400.

"Относительно С-400 обеспокоенность заключается в том, что фактически это может ограничить возможность совместимости с американскими вооружениями. В какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнёрства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять", - высказался первый заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Впрочем, пока это всего лишь слова, причем чиновника американского Госдепа отнюдь не первой величины, на которые в Бишкеке никто особого внимания не обратил. Были вопросы и поважнее. В частности, борьба с терроризмом. Или совместная реализация глобальных экономических проектов, выгодных всем странам-членам ШОС.

Видео: что страны ШОС противопоставят США

"Весьма перспективным полагаем сопряжение строительства Евразийского экономического союза и реализации китайской программы "Один пояс – один путь" с прицелом на формирование в будущем большого евразийского партнёрства и построения в его рамках пространства открытого и равноправного созидательного сотрудничества", - сказал Путин.

В это сотрудничество вовлечена и Монголия, чей лидер явно был крайне горд стоять рядом с лидерами России и Китая на совместном фотографировании, которое предшествовало трехсторонним переговорам.

"Мы заинтересованы в том, чтобы повысить взаимосвязанность наших трёх государств. Обеспечить свободное трансграничное движение товаров, капиталов и услуг. Особое значение имеют планы по улучшению коридора на базе улан-баторской железной дороги", - отметил российский лидер.

По итогам этого двухдневного саммита подписано сразу двадцать два совместных документа. Среди них и дорожная карта по урегулированию ситуации в Афганистане. А также соглашения о совместных усилиях по углублению экономических связей и борьбе с терроризмом, о чем говорил президент России, которая теперь председательствует в ШОС.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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