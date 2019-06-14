Плохая идея: чем для Трампа обернется война с Ираном

Западному альянсу предрекли конец

Соединённые Штаты обрушились с новыми обвинениями в адрес Ирана, пытаясь возложить на эту страну ответственность за вчерашние атаки на танкеры в Оманском заливе. Пентагон опубликовал видеозапись, на которой некие люди, по версии американцев - иранские военные, проводят у танкера манипуляции с миной. Министерство иностранных дел России осудило атаки, но призвало не делать скоропалительных выводов, пока инцидент не будет расследован.

Среди 44 членов экипажей подорванных танкеров оказались 11 россиян. Сейчас они в безопасности в порту Джакк на юге Ирана.

- Все очень хорошо. Нас спасли и приняли здесь просто превосходно. - Нам сразу же дали воду, потом отлично накормили. Все забоятся о нас.

Теперь и россияне, и остальные спавшиеся члены международных экипажей по сути свидетели в громком международном преступлении, цель которого пока не ясна. Норвежский танкер, наполненный нефтью, следовал из Арабских Эмиратов в Тайвань. Японское судно - из Саудовской Аравии в Сингапур. Сообщения о взрывах поступили одновременно. По одной из версий, по кораблям ударили торпедами. По другой - закрепили на обшивке магнитные мины. Американская сторона тут же опубликовала видео, заявив - на нем якобы отчетливо видно, как иранские военные снимают неразорвавшуюся мину. И во всем регионе только у Тегерана есть возможности совершить подобную диверсию.

"Если использованы магнитные мины, то это подводники, спецназ подводный. И таковой имеется у стран залива, помимо иранцев, у которых такие подводники есть, такие же бойцы имеются и у Саудовской Аравии, и у Эмиратов и так далее", - сообщила замдиректора Института актуальной экономики Карине Геворкян.

Тем не менее, на сомнительное видео сослался и американский президент в телефонном интервью телеканалу Fox. "Это действительно сделал Иран, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели катер". – сказал Дональд Трамп.

Однако черно-белое видео не лучшего качества убедило не всех. В немецком МИД, заявили, что невозможно что-либо однозначно судить по одному ролику. В таком же ключе выразился Китай. Япония, чье судно пострадало, также высказалась за проведение тщательного расследования. Важный момент – во время диверсии с официальным двухдневным визитом в Иране находился премьер-министр Японии. Это произошло впервые за последние 40 лет.

"Я знаю, что в новостях госсекретарь Майк Помпео сказал это - Иран организовал нападения. Но, как я уже говорил, и я думаю, что важно - мы собираем независимую информацию. Поэтому я не могу комментировать версии о том, что произошло, или об организациях, стоящих за этим актом", - прокомментировал министр обороны Японии Такеши Иуэя.

Иран, в свою очередь, обвинил в провокации Соединенные Штаты. Инцидент произошел после разрыва Вашингтоном ядерной сделки с Тегераном и возобновления санкций против исламской республики.

"Правительство США в течение последних двух лет, нарушая все международные структуры и правила и используя свои экономические, финансовые и военные ресурсы, проявило агрессивный подход и представляет серьезный риск для стабильности в регионе и мире", - заключил президент Ирана Хасан Роухани.

Для обсуждения случившегося экстренно собрался Совет Безопасности ООН. Заседание проходило в закрытом режиме. Публично версию Вашингтона поддержали Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. В российском МИД наблюдают за ситуацией и призывают отказаться от поспешных выводов.

"Мы наблюдаем в последнее время усиливающуюся кампанию политико-психологического и военного давления на Иран. Не хотелось бы, чтобы события, которые только что произошли, которые трагичны и которые встряхнули в том числе мировой нефтяной рынок, были бы спекулятивно использованы для дальнейшего нагнетания обстановки в антииранском ключе", - сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Соединенные Штаты начали играть военными мускулами в регионе. На усиление группировки ВМС США в Оманском заливе отправлен ракетный эсминец. Впрочем, для большой войны этого недостаточно. Стратеги Пентагона давно подсчитали, против Тегерана нужно 800 тысяч солдат в сухопутной операции. Немецкая Die Welt уже в заголовке констатирует: воевать с Ираном — плохая идея.

Видео: США направили в Оманский залив ракетный эсминец

"Война закончилась бы еще большей катастрофой, чем плохо подготовленная война с Ираком. И это стало бы концом западного альянса. Все это знает и Майк Помпео. Дональд Трамп, кроме этого, знает еще кое-что. Ту треть американского населения, на которую опирается президент, он довольно быстро потеряет, если будет война, в которой погибнет много американских солдат. А они погибнут", - говорится в материале с заголовком "Война с Ираном была бы безумием".

А это значит, что Трампу военный сценарий может стоить проигрыша на предстоящих выборах. Издание напоминает, как, пытаясь надавить на КНДР, американцы пригнали целый флот к берегам Северной Кореи, но на более решительные действия так и не отважились.

Александр Огородников. Алексей Платонов. "ТВ Центр".