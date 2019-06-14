Собянин наградил доктора Рошаля премией "Легенда века"

Его наградили за вклад в развитие здравоохранения и медицины

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу наградил врача Леонида Рошаля премией города Москвы "Легенда века". Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Высокой награды Рошаль удостоен за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям, плодотворную общественную деятельность.

Московская премия "Легенда века" была учреждена в 2001 году. Она присуждается россиянам, которые за десятилетия своей деятельности достигли уникальных и признанных во всем мире результатов и внесли выдающийся вклад в политическое, социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие Москвы.

Ежегодно присуждается на более трех премий. За 18 лет награды удостоены 14 человек.