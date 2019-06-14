Первые жители ЛДНР получили российские паспорта

В миграционную службу Ростовской области поступило более 12 тысяч заявлений

В Ростовской области первая группа жителей Донбасса получила российские паспорта по упрощённой схеме, введённой согласно апрельскому указу президента. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Вручение документов прошло в двух специализированных отделениях МВД по вопросам миграции. Утром туда приехали 64 человека из самопровозглашенных республик. Процедура выдачи паспорта для каждого занимала не более десяти минут. Новые граждане России сдавали отпечатки пальцев и принимали присягу в торжественной обстановке под звуки гимна.

В миграционную службу Ростовской области направили уже более 12 тысяч заявлений на получение паспорта от жителей Донбасса, 1200 из них одобрены. Ожидается, что число обращений будет стремительно расти. Российское гражданство даёт возможность свободно перемещаться по территории нашей страны, а также работать, учиться и получать социальную поддержку.

"Мы очень долго этого ждали, очень долго. И это случилось. Это непередаваемые ощущения, сложно это передать, конечно. Большое чувство радости, благодарности. Огромное спасибо всем. Мы рады, что мы дома, в большой семье. Спасибо большое. Все жители нашей Донецкой республики с нетерпением ждут получения этих паспортов, все довольны, рады и надеются, что все теперь кардинально изменится", - говорит жительница Донецка Елена Зарочинцева.



