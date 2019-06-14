Горе-отец Киркоров разболтал любовный секрет дочери

Девочка обиделась на папу и зареклась рассказывать о своей личной жизни
Семилетняя Алла-Виктория, дочь поп-короля Филиппа Киркорова, переживает первую влюбленность, хоть и неудачную.
Девочка как-то рассказала отцу, что одноклассник по имени Федя признался ей в любви и подарил линейку. Вместо того, чтобы держать в тайне девичий секрет, Киркоров на радостях поделился этой информацией с подписчиками в Instagram.
История приобрела популярность в соцсетях, что смутило юную Аллу-Викторию. Девочка обиделась и решила больше никогда не рассказывать папе о своих секретах.
Киркоров уже пожалел о своем поступке и объяснил дочке, что она стала жертвой социальных сетей. "Делай выводы с малого возраста. Понимай, что в соцсетях есть и обратная сторона медали!", - цитирует артиста интернет-портал "Дни.ру".
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