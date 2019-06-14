"Младший - паршивая овца": причины трагедии в семье хоккеиста Соколова

Младший брат мог ревновать из-за внимания в старшему сыну

Следователи продолжают восстанавливать картину убийства супруги хоккеиста Максима Соколова и ранении его старшего сына. В совершении чудовищного преступления подозревают младшего сына Арсения.

Как сообщили в СКР по Ленинградской области, подросток уже допрошен, он рассказал свою версию случившегося. Показания 15-летнего Арсения вызвали сомнения у следователей. В день убийства он рассказывал, что Максим Соколов-младший сначала расправился с матерью, а затем поднялся в комнату к младшему брату и попытался зарезать и его. Тот смог вырваться и добежать до соседей, где взял два ножа якобы для самообороны и вернулся в дом. Там, увидев тело матери, он не смог совладать с собой и нанес старшему брату, который пытался покончить с собой, несколько ножевых ранений. Позднее Арсений стал утверждать, что Максим готовил ритуальное убийство всей семьи.

Характер ран Максима Соколова-младшего заставил усомниться оперативников. По данным СМИ, врачи зафиксировали у 18-летнего сына хоккеиста проникающие ранения груди, задевшие легкие, и порез горла с повреждением органов дыхания. Сейчас молодой человек находится в тяжелом состоянии, но в сознании. Ему сделана трахеостомия, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам знакомых и родственников, отношения в семье были напряженными. Разлад начался после того, как старший сын перенес лейкоз. По данным СМИ, Максим и Ирина Соколовы четыре года не жили вместе, а дети тяжело переживали расставание родителей. Страшный диагноз поставили Максиму Соколову-младшему в раннем детстве, пишет "Комсомольская правда". Тогда же на свет появился Арсений. Мама почти год пролежала со старшим сыном в больнице, практически не уделяя время младшему.

Председатель коттеджного поселка, где жила семья Соколовых, утверждает, что оба ребенка были "нормальными". Ирину Соколову он охарактеризовал как прекрасного человека.

"Никаких агрессий, ничего. Дети были маленькие, нормальные. Ириша была очень прекрасным человеком. Меня трясло. Я и сейчас не могу отойти от этого, потому что Ира была прекраснейший человек", - сказал он в интервью "Известия".

Видео с места убийства жены хоккеиста Максима Соколова

В свою очередь телеграм-канал "112" со ссылкой на знакомого Максима Соколова-старшего, пишет, что младшего сына "могло переклинить". Якобы Максима всегда ставили в пример Арсению, с матерью же он постоянно ссорился.

"Арсений - паршивая овца. Старший сын - звездочка, надежда и опора. Младший - раздолбай и лентяй. Я его видел на тренировках. Он не очень талантлив, не собран, да еще и желания нет. С матерью ссорился постоянно. Ира Максиму жаловалась", - сказал знакомый хоккеиста на условиях анонимности.

О тяжелом характере Арсения говорит и руководитель частной школы, где учились оба ребенка. По словам Светланы Титовой, он уже пришел в школу "с проблемами" и учиться не хотел. Педагог подчеркивает, что Максим и Арсений были совершенно разными.

"Психологически был странный, все вызовы Ирины в школу были не по поводу Максима, а из-за Арсения. Я ничего не утверждаю, но могу дать только такую характеристику", - сказала она в интервью РЕН.