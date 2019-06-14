США обвинили Россию в тайных ядерных испытаниях

Речь идет о "взрывах крайне малой мощности"

Американская военная разведка обвинила Россию в тайных ядерных испытаниях.

Как пишет агентство URA.RU, это произошло 29 мая, взрывы были крайне малой мощности.

За месяц это уже второе подобное утверждение Вашингтона. При этом никаких доказательств и других подробностей якобы проводимых испытаний США не предоставили, пишет "Газета.Ru".

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отреагировал на обвинения США и подчеркнул, что такие заявления выглядят "несолидно" при отсутствии доказательств.