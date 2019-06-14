Кокорин и Мамаев обесценились

Футболисты стоят 0 евро

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву обнулили трансферную стоимость после оглашения приговора суда.

До этого Кокорин оценивался в 7,5 миллиона евро, а Мамаев – в четыре миллиона евро, пишет "Советский спорт". Однако 14 июня сайт Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). И теперь стоимость Мамаева и Кокорина оценивается в ноль евро.

Однако эти изменения ни на что не влияют. Реальная цена спортсменов будет зависеть от того, в какой форме они окажутся после освобождения, пишет газета "Известия".

8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл их товарищ Александр Протасовицкий избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов, а после напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". 13 июня 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в силу.

Видео: Мамаев назвал происходящее в суде позором