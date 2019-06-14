Уехала к любовнику: в Бахрейне при загадочных обстоятельствах погибла россиянка

Девушке могли "помочь"

В Королевстве Бахрейн при неясных обстоятельствах погибла 22-летняя россиянка Любовь Мезенцева. Ее тело обнаружили под окнами гостиницы.

Трагедия произошла 5 июня. По словам Светланы, сестры погибшей, Любовь познакомилась на сайте знакомств с жителем Бахрейна Хасоном, а в марте 2019 года уехала к нему, несмотря на протесты семьи.

"Люба не работала, он ее обеспечивал. Она и нам деньгами помогала, каждый месяц хотя бы по 2-3 тысячи присылала. Сестра рассказывала, что Хасон ее и по ресторанам водит, и гуляют они много", - рассказала Светлана kp.ru ("Комсомольской правде").

Хасон казался адекватным парнем, отметила сестра. В мае Любовь и Хасон расстались, но мужчина продолжал поддерживать ее деньгами.

Бахрейнские правоохранители считают, что девушку специально вытолкнули из окна. СК по Пермскому краю, откуда родом девушка, начал расследование. Консульство России в Бахрейне также в курсе произошедшего.

По некоторым данным, подозреваемый в совершении преступления уже задержан, но подробности не раскрываются. Родственники Любови собирают деньги на транспортировку тела на родину.