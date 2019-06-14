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Пропавшего кота Алибасова нашли буддисты

19:12
  • пятница
  • 14 июня 2019

Домашний любимец очнувшегося продюсера не успел достичь нирваны

Пропавший три дня назад кот Бари Алибасова Чуча нашелся. Его обнаружили в Столовом переулке в центре школы Кунг-Фу "Ша-Фут-Фань", что в вольном переводе означает "Клан пяти боевых котов".

Сын Алибасова отказался от кота Куклачева
Куклачев пообещал подарить Алибасову кота

Радостную весть рассказал "Говорит Москва" представитель продюсера Вадим Горжанкин.

Накануне Алибасову принесли не того кота и развели семью продюсера на 800 тысяч рублей.

Канадский сфинкс Чуча сбежал из квартиры музыканта 12 июня, испугавшись большого наплыва людей. За поимку кота Алибасов-младший пообещал награду в размере 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на праздник.

Ранее дрессировщик Юрий Куклачев выразил желание подарить кота Алибасову, если Чуча не найдется, но продюсер отказался от предложения, выразив надежду на возвращение сфинкса.

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Кот Бари Алибасова
Кот Бари Алибасова
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