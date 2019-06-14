Пропавшего кота Алибасова нашли буддисты

Домашний любимец очнувшегося продюсера не успел достичь нирваны

Пропавший три дня назад кот Бари Алибасова Чуча нашелся. Его обнаружили в Столовом переулке в центре школы Кунг-Фу "Ша-Фут-Фань", что в вольном переводе означает "Клан пяти боевых котов".

Радостную весть рассказал "Говорит Москва" представитель продюсера Вадим Горжанкин.

Накануне Алибасову принесли не того кота и развели семью продюсера на 800 тысяч рублей.

Канадский сфинкс Чуча сбежал из квартиры музыканта 12 июня, испугавшись большого наплыва людей. За поимку кота Алибасов-младший пообещал награду в размере 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на праздник.

Ранее дрессировщик Юрий Куклачев выразил желание подарить кота Алибасову, если Чуча не найдется, но продюсер отказался от предложения, выразив надежду на возвращение сфинкса.