Супердвойные стандарты: русофобия на словах и на деле

Одной рукой грозя непокорной России, другой наши партнеры придерживают дверь открытой

Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным на G20 в Японии. Как отметил пресс-секретарь нашего президента, подготовка к встрече не ведется. Это означает, что она пройдет "на ногах". Что при нынешнем уровне отношений уже тоже хорошо - разговаривать нашим странам жизненно необходимо. И не на языке ультиматумов, столь любимом исключительной нацией в частности и коллективным западом вообще. Впрочем, если внимательно изучить ленты иностранных информагентств, выясняются интереснейшие вещи - одной рукой грозя непокорной России, другой наши партнеры придерживают дверь открытой. В этом году больше всех в Россию инвестируют американцы. На втором месте - немцы и лишь потом китайцы. Лондон, называя деятельность России агрессивной и дестабилизирующей, намерен при этом взаимодействовать с Москвой по вопросам международной безопасности, поскольку это отвечает национальным интересам Великобритании. И таких примеров - масса. То есть политики обвиняют нас во всех смертных грехах и грозят страшными карами, а скучные люди в серых костюмах спокойно и планомерно выстраивают с нами долгосрочные отношения практически по всем направлениям.

В пятницу Дональд Трамп отмечает день рождения – американскому президенту исполнилось 73 года. Для такой солидной цифры и подарки нужны соответствующие. И вот накануне польский президент Анджей Дуда старался изо всех сил – даже песенку спел.

- С днем рождения, мистер президент! Пусть все ваши мечты сбудутся!

Но Трампа одной самодеятельностью не растрогаешь, главный подарочек от Польши – это несколько подписанных контрактов – естественно, в первую очередь, выгодных для Америки. Во-первых, Польша купит аж 32 истребителя F-35 - 85 миллионов долларов за штуку. А ещё Дуда готов на своей территории и за свой счёт увеличивать численность американских войск.

"Польша построит военную базу и всю необходимую инфраструктуру, рассчитанную на тысячу американских солдат. Польское правительство будет строить все это для Соединенных Штатов за свой счет. Америке это не будет стоить ни цента", - заявил Трамп.

Дуда – просто душка, он вообще всё делает так, как нравится Трампу. Поэтому не удивительно, что одним из самых приятных подарков стал контракт на покупку у США дополнительных двух миллиардов кубометров сжиженного газа на восемь миллиардов долларов. В этот экономически приятный день Трамп сожалел лишь об одном - что не все европейские страны так покорны, как Польша, и почему-то не хотят с такой же радостью закупать дорогой американский газ, а предпочитают дешёвый российский.

"Газ из России идет в Германию, я говорю, как вы можете? Мы же защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды. Посмотрим, как все будет, но у нас есть кое-что получше - великолепный сжиженный природный газ", - заявил Трамп.

То, что Америка защищает Германию от России, звучит особенно смешно на фоне экономической реальности, которую Трамп пытается не замечать, а скорее всего скрывать. И от этого становится ещё смешнее. Во-первых, по итогам 2018 года Россия вошла в десятку стран, лидирующих по числу проектов с участием прямых иностранных инвестиций в Европе. Во-вторых, именно компании США впервые с 2013 года заняли первое место по объёмам инвестиций в Россию, на втором месте - Германия, далее - Китай и Франция. Вот и получается, что пока Трамп защищает Германию от России, американские инвесторы спешат в нашу страну вложиться! То есть они в России видят не врага, а надёжного партнёра.

"80% компаний сказали, что они не планируют уходить с российского рынка. Мы оцениваем объёмы совокупные – накопленные объёмы, американских инвестиций в российскую экономику – порядка 85 миллиардов долларов. И я могу так сказать, никто не может игнорировать рынок размером почти 150 миллионов человек. Уйти с рынка в таких условиях было бы большой ошибкой, потому что стоимость входного билета обратно будет гораздо выше", - пояснил управляющий партнер аудиторско-консалтинговой компании EY по странам СНГ Александр Ивлев.

Но по своей воле с российского рынка никто и не уходит. Уходят – с неохотой и по приказу из Вашингтона. А потом, действительно, дорого платят за такое бездумное повиновение. К примеру, прозрение снизошло на Болгарию. Сперва она отказалась от строительства "Южного потока", а теперь просит другую газовую трубу – уже от "Турецкого потока".

"Все помнят эту уже хрестоматийную историю, когда приехала делегация американских сенаторов. Они провели беседу с болгарским премьером, и он за ночь передумал и отменил строительство "Южного потока". Но потом Болгария всё-таки посчитала, что называется, прослезилась", - рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

И повод для слёз есть - Болгария потеряла три миллиарда долларов инвестиций, тысячи новых рабочих высокооплачиваемых мест и ежегодной доход в 400 миллионов долларов. Но, ещё веселей история получилась у Литвы, которая тоже однажды решила обеспечить себе энергетическую независимость от России.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Веры Щировой: