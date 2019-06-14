В США застрелили чемпиона России

Злоумышленник выстрелил в него из окна автомобиля

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова. Обвинения предъявлены 30-летнему Ретту МакКензи Нельсону. Его также подозревают в убийстве заместителя шерифа округа Джозефа Солано, ограблении заправки и супермаркета.

Инцидент произошел 10 июня во второй половине дня. Нельсон выстрелил в Кольцова и его спутника из окна своей машины. Спортсмен скончался на месте, а его друг не пострадал. Буквально через час злоумышленник застрелил шерифа, который спустя два дня умер в больнице.

Местные СМИ пишут, что Нельсону грозит пожизненный срок без возможности досрочного освобождения или смертная казнь.

31-летний Дмитрий Кольцов входил в состав сборных России и Москвы по сноуборду. Спортсмен выиграл золотую медаль чемпионата России по сноуборду.