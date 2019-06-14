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Собянин вручил премии Москвы в области медицины

20:41
  • пятница
  • 14 июня 2019

Мэр Москвы поздравил столичных врачей с Днем медработника

Московским врачам перед Днем медицинского работника вручили премии и благодарственные письма. Как сообщает пресс-служба мэра, медработники получили награды от мэра Москвы Сергея Собянина.

Среди награжденных - Леонид Рошаль. Он удостоился премии Москвы "Легенда века" - за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям.

Премия "Легенда века" учреждена в 2001 году, передает ТВЦ.RU. Она присуждается россиянам, достигшим на протяжении многих десятилетий своей деятельности уникальных и признанных во всем мире высокопрофессиональных результатов и внесшим выдающийся вклад в развитие Москвы.

Дипломы лауреатов и благодарственные письма мэра Москвы получили в общей сложности 44 человека. В частности, врачей наградили за организацию системы эндоваскулярной помощи больным с ишемическим инсультом в Москве, за разработку методов скрининга рака легкого с помощью низкодозовой компьютерной томографии», за новые технологии в диагностике и лечении болезней мозга и другие достижения.

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