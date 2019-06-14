Зеленского упрекнули за кортежи и особняки

Спикер парламента не брезгует ходить пешком

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выразил недовольство, что президент Украины Владимир Зеленский ездит на работу кортежем из семи автомобилей.

Сам председатель парламента ходит на работу пешком и живет в гостинице "Киев". А Зеленский, в свою очередь, живет в особняке в Мариинском парке, пишет "Обозреватель".

Но при этом он, оказывается, – слуга народа, а я – старое лицо. Где логика?" – заявил Парубий на Международном форуме Via Carpatia-2019.

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