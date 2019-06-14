ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленского упрекнули за кортежи и особняки

21:02
  • пятница
  • 14 июня 2019

Спикер парламента не брезгует ходить пешком

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выразил недовольство, что президент Украины Владимир Зеленский ездит на работу кортежем из семи автомобилей.
Дом в Италии и квартира в Британии: раскрыты доходы Зеленского

Сам председатель парламента ходит на работу пешком и живет в гостинице "Киев". А Зеленский, в свою очередь, живет в особняке в Мариинском парке, пишет "Обозреватель".

Но при этом он, оказывается, – слуга народа, а я – старое лицо. Где логика?" – заявил Парубий на Международном форуме Via Carpatia-2019.

Видео: как выглядит квартира Елены Зеленской в Крыму

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Андрей Парубий
Андрей Парубий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.