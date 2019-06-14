Британским премьером станет наркоман?

Борис Джонсон признался, что нюхал кокаин

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин.

По словам экс-главы МИД Великобритании, это было единожды в 19 лет во время студенчества. С тех пор политик никогда не употреблял запрещенные вещества, пишет The Mirror.

В Великобритании стартовала борьба за пост премьер-министра. Явным фаворитом гонки является Борис Джонсон (114 голосов), его ближайшим соперником – глава МИД страны Джереми Хант (43 голоса). Всего в выборах участвуют шесть кандидатов.

Джонсон пообещал, что в случае победы на выборах он завершит процесс выхода Великобритании из Евросоюза до ноября 2019 года.

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