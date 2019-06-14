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Трампа пристыдили в день его рождения

22:12
  • пятница
  • 14 июня 2019

Президента США раскритиковали за фотографию с флагом

В Twitter высмеяли фотографию президента США Дональда Трампа с американским флагом. Неоднозначный снимок, сделанный еще год назад, был опубликован в официальном аккаунте Белого дома.

Публикация приурочена ко Дню флага США. Подписчикам не понравился выбор фотографии – на ней Трамп стоит с довольным лицом в обнимку с флагом. Сам президент поделился снимком у себя в профиле и вызвал волну гнева своих подписчиков:

- Почему этот снимок снова ходит по соцсетям? Стыд!

- Этот снимок отвратительный. Теперь это будет мемом.

- А это точно то, что надо делать с флагом?

- Пришлось посмотреть, чтобы убедиться, что это не сатирический аккаунт.

В пятницу, 14 июня, Дональд Трамп празднует день рождения. Американскому лидеру исполнилось 73 года.

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