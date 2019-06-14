Трампа пристыдили в день его рождения

Президента США раскритиковали за фотографию с флагом
В Twitter высмеяли фотографию президента США Дональда Трампа с американским флагом. Неоднозначный снимок, сделанный еще год назад, был опубликован в официальном аккаунте Белого дома.
Публикация приурочена ко Дню флага США. Подписчикам не понравился выбор фотографии – на ней Трамп стоит с довольным лицом в обнимку с флагом. Сам президент поделился снимком у себя в профиле и вызвал волну гнева своих подписчиков:
- Почему этот снимок снова ходит по соцсетям? Стыд!
- Этот снимок отвратительный. Теперь это будет мемом.
- А это точно то, что надо делать с флагом?
- Пришлось посмотреть, чтобы убедиться, что это не сатирический аккаунт.
В пятницу, 14 июня, Дональд Трамп празднует день рождения. Американскому лидеру исполнилось 73 года.