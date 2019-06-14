Избивший следователя в Москве задержан

По делу проходит сосед мужчины

В Москве избит старший следователь-криминалист Следственного комитета России Евгений Карпов. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму с сотрясением, гематомы и рану волосистой части головы.

Как сообщает Telegram-канал "112", на Карпова напали в подъезде его дома. Сотрудник СКР направлялся домой, чтобы пообедать. Его планам помешал мужчина, который нанес Карпову несколько ударов по голове.

Позже выяснилось, что напавший – сосед Карпова. В настоящий момент он задержан. Что именно не поделили мужчины, пока не сообщается. Мотивы подозреваемого устанавливаются.