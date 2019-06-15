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Малахов раскрыл тайный ритуал семьи Жанны Фриске

09:32
  • суббота
  • 15 июня 2019

Сердце одной из самых ярких артисток российского шоу-бизнеса остановилось 15 июня

Певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Сердце одной из самых ярких артисток российского шоу-бизнеса остановилось в 22:07. Спустя четыре года после трагического события близкие певицы продолжают оплакивать ее уход.
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В годовщину смерти Жанны Андрей Малахов в своей авторской колонке в журнале "СтарХит" почтил память певицы. "Четыре года назад не стало Жанны Фриске. Скончалась певица в подмосковной Балашихе", - написал телеведущий.

При этом Малахов раскрыл тайный ритуал семьи Фриске. "Каждую неделю мама Жанны Ольга Владимировна и отец Владимир Борисович приходят на Николо-Архангельское кладбище, где она похоронена. Их всегда сопровождает Наташа, которая все больше и больше становится похожа на свою звездную красавицу сестру", - сообщил журналист. 

По словам Малахова, несмотря на тяжелую утрату, жизнь семьи Фриске продолжается. Наталья стала певицей. Младшая сестра Жанны счастлива в браке. А родители артистки в прошлом ноябре отпраздновали 45-летние совместной жизни.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Ей было 40 лет. Певица страдала от опухоли головного мозга.

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