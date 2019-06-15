ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бои без правил: Путин оценил состояние мировой экономики

11:14
  • суббота
  • 15 июня 2019

Президент призвал отменить санкции в социальной сфере

Развитие всестороннего сотрудничества и урегулирование ближневосточных проблем обсуждают сегодня, 15 июня в Душанбе. Там собрались участники  Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Пятый по счёту саммит собрал в столице Таджикистана лидеров 27 стран, российскую делегацию возглавляет Владимир Путин. Рабочая программа началась с традиционного фотографирования и нескольких двусторонних встреч, после чего стороны сели за стол переговоров и обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной и глобальной стабильности.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия выступает за активизацию совместных усилий в формировании общей и неделимой системы безопасности, основанной на уважении и доверии. Добиться этого можно только путём урегулирования кризисных ситуаций в Сирии, Афганистане, Иране и на Корейском полуострове.

Шла речь на совещании и о развитии экономических связей. Российский лидер заявил, что наша страна выступает за наращивание взаимной торговли, отказ от протекционизма, нелегитимных санкций, политически мотивированных ограничений и барьеров, сообщает "ТВ Центр".

"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации. Необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия. В качестве первого шага нужно вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитурную сферу, имею ввиду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование", - заявил Владимир Путин.

О необходимости дипломатического разрешения торговых споров говорил и председатель КНР Си Цзиньпин. Ещё до начала официальной церемонии с ним встретился Владимир Путин. Российский лидер поздравил своего китайского коллегу с днем рождения и отметил его важную роль в развитии отношений между Москвой и Пекином.

Главное сегодня
Рабочий визит Владимира Путина в Таджикистан для участия в СВМДА
Рабочий визит Владимира Путина в Таджикистан для участия в СВМДА
Рабочий визит Владимира Путина в Таджикистан для участия в СВМДА
Рабочий визит Владимира Путина в Таджикистан для участия в СВМДА
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.