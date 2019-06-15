Из Молдавии спешно улетают потерявшие власть политики

Лидер Демпартии и его сторонники покинули страну

Политический кризис в Молдавии разрешён. Лидер демократической партии Владимир Плахотнюк покинул страну. Правда, до сих пор точно не известно, в каком направлении вылетел самолет олигарха. Ну а новое правительство Майи Санду утром 15 июня приступило к работе. В Москве уже выразили надежду на то, что новая власть сможет оздоровить политическую ситуацию в стране.

В Кишинёве уже разблокированы все государственные учреждения, которые несколько дней усиленно охраняла полиция. Митингующие сторонники Демпартии убирают палатки и расходятся по домам. Правительство демократов, едва не поставившее Молдову на грань гражданской войны, добровольно ушло в отставку. Президент страны Игорь Додон назвал это решение победой.

Практически Плахотнюк и демократическая партия признали своё поражение. Это символичная, но важная победа всего молдавского народа.

Социалисты и их союзник по парламентской коалиции - блок АКУМ, ликуют. Пожалуй, самый серьёзный за последние 30 лет политический кризис удалось преодолеть без кровопролития. С двоевластием покончено, а сформированное депутатами новое правительство может приступить к исполнению своих обязанностей.

"Молдавия наконец-то свободна, и мы хотели бы поблагодарить всех, кто помог нам в эти трудные времена, мы надеемся, что решение Демократической партии - обдуманное и искреннее, а не является ловушкой, чтобы выиграть время для подготовки подрывных действий", - выразила надежду премьер-министр Молдавии Майя Санду.

Депутаты от Демократической партии, если и думают о реванше, то не сейчас. Они спешно покидают Молдавию, очевидцы сняли в аэропорту Кишинёва несколько частных самолетов. Как утверждает молдавская пресса, этими бортами, а их не меньше пяти, они, улетели из страны, сообщает "ТВ Центр".

Предположительно политики направились в Лондон, Одессу и в Стамбул. В Турцию перебрался и глава партии Плахотнюк. Действующий президент Игорь Додон заявил, что побег не избавит оппонентов от уголовного преследования. Ведь многих политических соратников Плахотнюка, как и его самого, в Молдавии обвинили в узурпации власти и коррупции.

Кроме того, самого известного в республике олигарха также подозревают в сутенерстве, рейдерстве, заказных убийствах и финансовых махинациях. Примечательно, что столь поспешный отъезд депутатов и их лидера совпал с визитом в Кишинев посла США Дерека Хогана. Политологи говорят, что это он передал проигравшей стороне пожелания Вашингтона. А именно убедил признать новое правительство и не усугублять кризис.

В Москве поддержали действующего президента Игоря Додона, но многие эксперты не исключают, что политическое противостояние может повториться. Только уже между партиями, который образовали альянс против Плахотнюка - социалистами и АКУМ, которая придерживается проевропейских взглядов. Но, что крайне важно - впервые за многие годы, это будет, нормальная, цивилизованная политическая борьба в парламенте без криминального привкуса.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".