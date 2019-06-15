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США тайно наблюдали за взорванными в Оманском заливе танкерами

11:01
  • суббота
  • 15 июня 2019

Над местом инцидента кружил американский беспилотник

Американский дрон был замечен в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами. "За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе 13 июня иранцы заметили американский беспилотник и направили в него ракету класса "земля-воздух", - сообщил американский чиновник телеканалу CNN.

По его словам, ракета не достигла цели и упала в воду. Американский дрон выявил, как иранские суда приближаются к танкерам. Однако никаких доказательств атаки не зафиксировано, сообщает "ТВ Центр".

Ранее, 13 июня в Оманском заливе произошли взрывы на двух нефтяных танкерах. Спустя несколько часов Вашингтон выдвинул жесткие обвинения в адрес Ирана. Тегеран полностью отрицает свою причастность к инциденту.

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