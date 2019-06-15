Подробности массовой драки в селе под Пензой

Успокоить жителей Чемодановки приехал губернатор области

Три человека задержаны после массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области. После потасовки один мужчина скончался в больнице, несколько человек госпитализированы, двое находятся в тяжёлом состоянии. Инцидент вызвал небывалую волну возмущения среди местных жителей, люди даже пытались перекрыть трассу "Урал", требуя наказать виновных.

Убедить сельчан не давать волю эмоциям и не устраивать самосуд приехал губернатор Пензенской области. "От ответственности никто не уйдет. Из жителей мы создадим рабочую группу, мы вместе с вами будем отслеживать проведение объективного расследования и привлечения тех лиц, которые виновны", - заявил глава региона Иван Белозерцев.

По рассказам жителей, драка произошла в четверг, 13 июня поздно вечером. Якобы, небольшая группа людей пристала к беременной женщине. Есть версия, что мужчины хотели ее изнасиловать. В этот момент на защиту встали неравнодушные прохожие. Дальше небольшой конфликт перерос в масштабное побоище. В ход пускали всё: от камней до вилл и топоров. Даже стреляли из охотничьих ружей, сообщает "ТВ Центр".

Прибывшие на место полицейские успокоить толпу не смогли, пришлось вызывать отряд спецназа из Пензы. Более 170-ти участников драки доставили в участок для разбирательства. Несколько человек отвезли в местную больницу с ножевыми ранениями, двое из них - в тяжёлом состоянии. Уголовные дела, возбуждённые по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», переквалифицированы на более тяжкие - об убийстве группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений.

На месте ЧП создан оперативный штаб по урегулированию конфликта. Сегодня на улицах Чемодановки спокойно, но полиция дежурит в селе круглосуточно чтобы не допустить новых стычек.

Елена Макарова, "ТВ Центр".