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В Британии десятки населенных пунктов ушли под воду

12:08
  • суббота
  • 15 июня 2019

На востоке страны прошли мощные ливни

Проливные дожди стали причиной крупного наводнения на востоке Великобритании. Всего за несколько дней там выпала двухмесячная норма осадков.

Под воду ушло графство Линкольншир, из-за разлива рек оказались частично подтоплены десятки населённых пунктов. Сотни жителей эвакуированы в пункты временного размещения, сообщает "ТВ Центр".

Местные власти объявили в районе режим чрезвычайной ситуации. На ликвидацию последствий стихии направлены десятки пожарных и военных. Вертолёты сбрасывают мешки с песком для укрепления берега местного канала.

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