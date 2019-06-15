Метель и сугробы: на Ямал вернулась зима

Температура опустилась ниже нуля

На Ямал обрушились холода. В регионе наблюдаются резкое похолодание, снегопад и шквалистый ветер, а столбики термометров опустились до минусовых значений.

Жители Нового Уренгоя просят местную администрацию включить отопление в домах. На улицах не тают сугробы, МЧС призывает водителей быть внимательнее – соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщает "ТВ Центр".

Метель бушует и в соседнем Ноябрьске. По прогнозам синоптиков, аномальная для июня погода продержится в регионе до середины следующей недели. Ей на смену придут потепление и проливные дожди.