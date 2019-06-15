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Собянин вручил премии лучшим московским врачам

10:55
  • суббота
  • 15 июня 2019

По миллиону рублей получили авторские коллективы

В преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 16 июня, мэр Сергей Собянин вручил столичным врачам премии Москвы. Слова поздравления с профессиональным праздником мэр опубликовал на своей странице в социальной сети.

Премия присуждается за наиболее эффективные, отличающиеся новизной и надёжностью работы врачей. Награды за достижения в области здравоохранения получили представители шести городских и четырёх федеральных учреждений, всего в списке 44 медицинских работника. Каждому авторскому коллективу выплатят по миллиону рублей, сообщает "ТВ Центр".

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