Собянин вручил премии лучшим московским врачам

По миллиону рублей получили авторские коллективы

В преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 16 июня, мэр Сергей Собянин вручил столичным врачам премии Москвы. Слова поздравления с профессиональным праздником мэр опубликовал на своей странице в социальной сети.

Премия присуждается за наиболее эффективные, отличающиеся новизной и надёжностью работы врачей. Награды за достижения в области здравоохранения получили представители шести городских и четырёх федеральных учреждений, всего в списке 44 медицинских работника. Каждому авторскому коллективу выплатят по миллиону рублей, сообщает "ТВ Центр".