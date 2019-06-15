Бразильцы массово вышли на улицы с требованием отменить пенсионную реформу

В акциях участвуют 45 миллионов человек

Бразилия охвачена массовыми протестами. По всей стране более 45-ти миллионов человек вышли на улицы с требованием отменить пенсионную реформу. В забастовке участвуют жители более 300 городов.

В результате митингов были частично перекрыты дороги и не работал общественный транспорт. Отдельные столкновения произошли в крупных городах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Фос-ду-Игуасу. В муниципалитете Нитерой автомобиль въехал в толпу протестующих, два человека получили легкие ранения, сообщает "ТВ Центр".

Стоит отметить, что в Бразилии сейчас традиционно очень много туристов. К тому же в эти дни в стране проходит Кубок Америки по футболу.