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Бразильцы массово вышли на улицы с требованием отменить пенсионную реформу

10:40
  • суббота
  • 15 июня 2019

В акциях участвуют 45 миллионов человек

Бразилия охвачена массовыми протестами. По всей стране более 45-ти миллионов человек вышли на улицы с требованием отменить пенсионную реформу. В забастовке участвуют жители более 300 городов.

В результате митингов были частично перекрыты дороги и не работал общественный транспорт. Отдельные столкновения произошли в крупных городах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Фос-ду-Игуасу. В муниципалитете Нитерой автомобиль въехал в толпу протестующих, два человека получили легкие ранения, сообщает "ТВ Центр".

Стоит отметить, что в Бразилии сейчас традиционно очень много туристов.  К тому же в эти дни в стране проходит Кубок Америки по футболу.

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