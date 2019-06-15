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Волонтеры собрали на уральской реке 50 мешков мусора, оставшегося от туристов

10:55
  • суббота
  • 15 июня 2019

Активисты проплыли 12 километров

Масштабную экологическую акцию организовали волонтёры в Свердловской области, где больше полусотни человек вышли на генеральную уборку реки Чусовая. Туристический маршрут пользуется популярностью среди любителей сплава, но, как правило, результатом такого хобби становится загрязнённая местность. На катамаранах активисты прошли 12 километров и собрали 50 мешков мусора.

Река Чусовая сейчас активна, поэтому приходится постоянно грести, чтобы справиться с течением. Речные клинеры отправляются по популярному маршруту: ежегодно здесь проходят десятки тысяч туристов. Эти места называют природным музеем с коренными лесами, чистой рекой и краснокнижными обитателями. Вот только после начала сезона сплавов здесь появляются новые "экспонаты", сообщает "ТВ Центр".

Любители уральского туризма не мелочатся: забывают на берегах не только мелкий мусор, но и, например, двухметровый кусок брезента. Участники экологического сплава разделились на 10 команд, чтобы прибрать как можно больше туристических стоянок. "После наших отдыхающих мы насобирали порядка 20 пластиковых бутылок, а в корягах мы нашли металлический тазик", - рассказал участник экосплава Алексей Боглаев.

И это далеко не полный комплект находок. Бутылки, пакеты и банки - вылавливают прямо с катамаранов. Их прибило к берегу сильным течением, и приходится извлекать из коряг и кустарников. Тогда весла превращаются в лопаты. В общей сложности активисты собрали более 50 мешков мусора, которые по итогам сплава вывезены на специализированный полигон.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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