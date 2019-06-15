Массовая драка под Пензой: один погибший, около 200 задержанных

Губернатор области лично выехал на место ЧП

В селе Чемодановка Пензенской области после конфликта на бытовой почве вспыхнула массовая драка, в которой пострадали несколько человек. Один житель села скончался в больнице от полученных травм. По некоторым данным, причиной драки стали разногласия между проживающими в селе цыганами и коренными жителями: представители цыганской общины якобы приставали к молодым девушкам.

Вечером в пятницу, 14 июня группа сельчан устроила массовый сход, во время которого перекрыла федеральную трассу "Урал", требуя от властей расследования действий цыган. Спустя некоторое время участники разошлись и освободили дорогу, сообщает РИА Новости.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 34-летнего мужчины. Для установления предполагаемых участников конфликта в местный отдел полиции были доставлены 174 человека. Известно о трёх задержанных участников драки.

По решению властей в Бессоновском районе Пензенской области введён план "Вулкан". Губернатор региона Иван Белозерцев заверил жителей, что виновные будут наказаны по закону. Власти попросили жителей Чемодановки не поддаваться на провокации и не верить слухам. Глава области лично возглавил оперативный штаб по расследованию событий в селе.