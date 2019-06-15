На Украине раскрыта страшная тайна Зеленского

Новый президент мало чем отличается от старого

Выполнит ли Владимир Зеленский свои предвыборные обещания? В украинской "Оппозиционной платформе - За жизнь" сравнили риторику молодого президента с громкими высказываниями его предшественника.

"В фигуре президента Зеленского часть людей видит Василия Голобородько, персонажа сериала "Слуга народа", ещё часть - олигарха Игоря Коломойского. Но самое страшное, что некоторые люди видят в нём Порошенко. И с этим нельзя мириться", - заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук. В качестве одного из примеров политик привёл ситуацию в Донбассе, по которой до сих пор не принято никаких конструктивных решений.

Не изменилась и позиция по Крыму, а вот провокации продолжаются. Правда, водная блокада полуострова на этот раз вышла Киеву боком. После закрытия Северо-Крымского канала приграничные районы в Херсонской области Украины оказались затоплены, что создало серьёзную эпидемическую угрозу в регионе, сообщает "ТВ Центр".